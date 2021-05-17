«Роскосмос» выделил более 300 млн рублей на первую миссию на Венеру

Госкорпорация «Роскосмос» и НПО Лавочкина заключили контракт на разработку технического предложения в рамках создания станции «Венера-Д», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры до 2023 года будет выделено 318,2 миллиона рублей.

Согласно контракту, НПО Лавочкина предстоит, помимо прочего, «исследовать возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры». Запуск станции «Венера-Д» запланирован на ноябрь 2029 года.

Ранее основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что распродаст всё имущество ради колонизации Марса, сообщает Ura.ru. По его словам, у него не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний.

