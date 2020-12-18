Самый мощный в мире ракетный двигатель успешно прошел первые испытания

Рогозин написал, что предприятие "Энергомаш" удачно завершило первое огневое испытание "самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ". По словам главы Роскосмоса, все показатели в норме.

Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" была начата в 2016 году, она призвана заменить "Зенит", который производит украинское КБ "Южное". Агентство отмечает, что двигатель РД-171МВ является усовершенствованным двигателем от первой ступени "Зенита", на второй ступени используется двигатель РД-0124МС, это модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".

В июле 2018 года "Роскосмос" заключил госконтракт с РКК "Энергия", которая является разработчиком ракеты "Союз-5". Во время летных испытаний в 2023-2025 годах запланировано совершить как минимум три пуска "Союза-5". Как передает агентство, затраты на совместный российско-казахстанского проекта "Байтерек", целью которого является запуск "Союзов-5" с Байконура, составят около 916 миллионов долларов.