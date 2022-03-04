Самолёт из России задержан в Дубае
Авиалайнер компании «Уральские авиалинии» Airbus А319 задержан в Дубае. Самолёт выполнял рейс из Красноярска. Как передаёт «КоммерсантЪ-Урал», авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов организовали проверку документов.
Борт должен был вывезти из административного центра эмирата 80 россиян. По предварительным данным, машина находится в лизинге.
Ранее Евросоюз в связи со спецоперацией России на Украине ввёл запрет на продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. ЕС и США также закрыли своё воздушное пространство для российской авиации.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщает, что получает большое количество жалоб от россиян, которые застряли за рубеж. Она заверила соотечественников, что их вывезут на родину.
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