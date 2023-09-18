Самолет ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

Воздушная цель, приближающаяся к границе России была обнаружена 18 сентября над акваторией Баренцева моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что для еë опознования был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

Российские лëтчики идентифицировали цель, как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолëт выполнил разворот... Нарушения госграницы РФ не допущено», - заключили в Минобороны.

Ранее над Баренцевым морем истребитель РФ МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик Норвегии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Андрей Зинчук
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