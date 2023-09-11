Бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем
11 сентября 202320:29
Два бомбардировщика Ту-22М3 воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что полет проходил над нейтральными водами. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С.
В Минобороны уточнили, что полет бомбардировщиков продолжался около пяти часов.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, передает «Радиоточка НСН».
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- Бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru