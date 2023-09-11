Бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем

Два бомбардировщика Ту-22М3 воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что полет проходил над нейтральными водами. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С.

В Минобороны уточнили, что полет бомбардировщиков продолжался около пяти часов.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Балтийское МореБомбардировщикиМинобороны РФ

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