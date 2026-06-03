Мантуров: Самолет «Байкал» начал сертификационные испытания

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Коммерсанту».

«Ключевой этап - получение сертификата типа в конце 2026 года сначала на силовую установку, а затем - на самолет в целом», - указал первый зампред правительства.

По словам Мантурова, сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой из-за отказа иностранцев от участия и перехода на российские комплектующие.

Также первый вице-премьер рассказал, что первые машины задействуют на авиационных работах, в том числе для лесоохраны, выполнения авиахимических и других задач.

В феврале третий летный образец самолета «Байкал» совершил первый испытательный полет, напоминает 360.ru.

