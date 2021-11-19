Самое продолжительное за 500 лет лунное затмение ждет россиян
Россияне смогут наблюдать самое долгое за последние 500 лет частное лунное затмение, сообщает «Роскосмос».
Оно произойдет 19 ноября с 9:03 до 15:04 мск. Астрономическое явление можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.
Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск с максимальной фазой в 12:04. В это время естественный спутник Земли расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.
В Москве увидеть это явление нельзя. Наблюдать за ним смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Самое продолжительное за 500 лет лунное затмение ждет россиян
- Bloomberg сообщил, в каком случае будет уничтожен «Северный поток - 2»
- В Подмосковье приземлились самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана
- AstraZeneca планирует подать заявку на одобрение вакцины в РФ
- Эксперты не рекомендуют хранить личные данные в Telegram
- Вашингтон призвал Тбилиси допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу
- Эксперт предупредил о невостребованности иностранных вакцин от COVID-19 в случае их разрешения
- СМИ: Apple выпустит беспилотный автомобиль в 2025 году
- В РФПИ назвали запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах достаточным
- Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru