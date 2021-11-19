Самое продолжительное за 500 лет лунное затмение ждет россиян

Оно произойдет 19 ноября с 9:03 до 15:04 мск. Астрономическое явление можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск с максимальной фазой в 12:04. В это время естественный спутник Земли расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

В Москве увидеть это явление нельзя. Наблюдать за ним смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы.

