С космодрома Восточный совершен первый коммерческий запуск
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb запущена с космодрома Восточный.
На сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ведется прямая трансляция события.
Головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат-М» и 36 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя.
На выведение аппаратов разгонным блоком уйдет несколько часов, пишут «Известия».
Это первый запуск аппаратов OneWeb с Восточного и первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома. Ранее запуск британских спутников был перенесен с 17 на 18 декабря. Причины этого не сообщались. Известно, что это не связано с какими-либо техническими проблемами.
Ранее сообщалось, что в 2021 году с этого космодрома планируются шесть-семь пусков ракет «Союз».
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