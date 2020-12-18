С космодрома Восточный совершен первый коммерческий запуск

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb запущена с космодрома Восточный.

На сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ведется прямая трансляция события.

Головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат-М» и 36 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя.

На выведение аппаратов разгонным блоком уйдет несколько часов, пишут «Известия».

Это первый запуск аппаратов OneWeb с Восточного и первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома. Ранее запуск британских спутников был перенесен с 17 на 18 декабря. Причины этого не сообщались. Известно, что это не связано с какими-либо техническими проблемами.

Ранее сообщалось, что в 2021 году с этого космодрома планируются шесть-семь пусков ракет «Союз».

