Российскую ракету «Союз 2.1б» на новом виде топлива запустят в октябре
Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» на нафтиле с космодрома Восточный состоится 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.
Гендиректор предприятия Юрий Борисов проверил готовность системы управления для работающей на нафтиле ракеты-носителя в ходе визита на НПО автоматики.
«Вместе с и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым Юрий Борисов посетил производственные цеха, в которых создается радиоэлектронная аппаратура для ракет-носителей семейства «Союз-2». Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра показал процесс изготовления приборов, а также рассказал, какие изменения внесены в систему управления под новый вид топлива», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Гендиректор НПО автоматики отметил, что доработки были связаны с модернизацией программно-алгоритмического обеспечения аппаратуры системы управления ракеты «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный.
«Инженеры НПО автоматики провели всю необходимую доработку и отработку, а также подтвердили обеспечение точности выведения, качества и надежности. Затем были проведены все необходимые работы по внедрению результатов на космодроме Восточный», — цитирует пресс-служба Мисюру.
Отмечается, что ранее нафтилом заправляли третью ступень ракеты «Союз-2.1б», а теперь его будут использовать для заправки всех ступеней. Экологически безопасный тип горючего позволяет сократить количество вредных выбросов и увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.
В марте в «Роскосмосе» сообщили, что ракеты на космодроме Восточный готовы к заправке нафтилом. Перевод на новый вид топлива начался в октябре 2021 года.
Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» успешно стартовала с космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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