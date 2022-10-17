Российскую ракету «Союз 2.1б» на новом виде топлива запустят в октябре

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» на нафтиле с космодрома Восточный состоится 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Гендиректор предприятия Юрий Борисов проверил готовность системы управления для работающей на нафтиле ракеты-носителя в ходе визита на НПО автоматики.

«Вместе с и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым Юрий Борисов посетил производственные цеха, в которых создается радиоэлектронная аппаратура для ракет-носителей семейства «Союз-2». Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра показал процесс изготовления приборов, а также рассказал, какие изменения внесены в систему управления под новый вид топлива», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Гендиректор НПО автоматики отметил, что доработки были связаны с модернизацией программно-алгоритмического обеспечения аппаратуры системы управления ракеты «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный.

«Инженеры НПО автоматики провели всю необходимую доработку и отработку, а также подтвердили обеспечение точности выведения, качества и надежности. Затем были проведены все необходимые работы по внедрению результатов на космодроме Восточный», — цитирует пресс-служба Мисюру.

Отмечается, что ранее нафтилом заправляли третью ступень ракеты «Союз-2.1б», а теперь его будут использовать для заправки всех ступеней. Экологически безопасный тип горючего позволяет сократить количество вредных выбросов и увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.