С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б»

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщают «Известия».

Минобороны: Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк

Запуск был произведен в интересах Министерства обороны РФ с космодрома Плесецк. На борту ракеты находится космический аппарат.

Ранее с Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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