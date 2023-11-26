С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б»
26 ноября 202302:39
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщают «Известия».
Запуск был произведен в интересах Министерства обороны РФ с космодрома Плесецк. На борту ракеты находится космический аппарат.
Ранее с Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru