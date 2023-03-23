Минобороны: Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом. Об этом сообщили в Минобороны.

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Ракета в четверг стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, пишет РИА ФАН.

«В 09 часов 40 минут ... боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" ... в интересах Минобороны», — отметили в военном ведомстве.

Как сообщает RT, с космодрома Плесецк был запущен спутник военного назначения.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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