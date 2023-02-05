С Байконура запустят российскую ракету «Протон» со спутником «Электро-Л»

Старт намечен на 12:13 мск с площадки № 81 Байконура. Как ожидается, головной блок отделится от третьей ступени через 585 секунд после старта. Затем выведение спутника на орбиту продолжится в течение нескольких часов разгонным блоком «ДМ-03».

Это будет первый российский пуск ракеты космического назначения в текущем году.

«Электро-Л» позволяют получать и обрабатывать с орбиты многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, распространять и обмениваться гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы «Коспас-Сарсат».

Россия намерена в 2023 году запустить на орбиту три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения — аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

