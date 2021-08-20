С «Байконура» запустят 34 спутника OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна стартовать в 01:23 мск. Вместе с разгонным блоком «Фрегат» она выведет на орбиту 34 аппарата.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть — разгонный блок и спутники, а «Фрегат» выведет аппараты на целевую орбиту. Выведение спутников займет 3 часа 45 минут.

Это будет первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.

Ранее сообщалось, что один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2022 год для экономии финансовых средств.

