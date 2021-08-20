С «Байконура» запустят 34 спутника OneWeb
Британские спутники связи OneWeb планируют запустить 20 августа с космодрома «Байконур», сообщает ТАСС.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна стартовать в 01:23 мск. Вместе с разгонным блоком «Фрегат» она выведет на орбиту 34 аппарата.
Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть — разгонный блок и спутники, а «Фрегат» выведет аппараты на целевую орбиту. Выведение спутников займет 3 часа 45 минут.
Это будет первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.
Ранее сообщалось, что один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2022 год для экономии финансовых средств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Геймеры заявили о способе играть в PlayStation бесплатно
- Данко не поверил в болезнь певицы МакSим
- В России может подорожать вино из-за владельцев виноградников
- С «Байконура» запустят 34 спутника OneWeb
- Гинцбург: Необходимый уровень коллективного иммунитета в РФ может быть достигнут в 2021 году
- Макрон в разговоре с Путиным призвал выпустить Навального на свободу
- В США два человека стали жертвами наводнения после шторма «Фред»
- Испания отказалась принимать российские военные корабли
- Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане
- США заявили об испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru