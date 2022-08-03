«Роскосмос» запустит иранский спутник

В «Роскосмосе» объявили о запуске с космодрома «Байконур» 9 августа ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая выведет на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли «Хаям», сообщают РИА Новости.

Аппарат был разработан и собран в России по заказу Ирана.

Вместе с ним на орбиту будут выведены 16 малых космических аппаратов для научных исследований.

Ранее стало известно, что космический корабль «Союз МС-22» назовут в честь Циолковского.


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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
ТЕГИ:БайконурРоскосмосИранСпутник
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