«Роскосмос» запустит иранский спутник
3 августа 202213:46
В «Роскосмосе» объявили о запуске с космодрома «Байконур» 9 августа ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая выведет на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли «Хаям», сообщают РИА Новости.
Аппарат был разработан и собран в России по заказу Ирана.
Вместе с ним на орбиту будут выведены 16 малых космических аппаратов для научных исследований.
Ранее стало известно, что космический корабль «Союз МС-22» назовут в честь Циолковского.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru