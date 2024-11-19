Грузовик «Прогресс МС-27» вошел в атмосферу и упал в Тихий океан

Грузовой корабль «Прогресс МС-27», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) 19 ноября, завершил свой полет. После выхода из плотных слоев атмосферы несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходной районе южной части Тихого океана, сообщает «Роскосмос».

Корабль отстыковался от модуля «Поиск» в 15:53 мск. В 19:11 его двигательная установка была включена для торможения, что привело к сходу с орбиты и разрушению корабля.

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС

«Прогресс МС-27» проработал полгода в составе российского сегмента МКС, доставив на станцию важные грузы и оборудование для научных экспериментов. В числе доставленных материалов — топливо, вода, азот, а также оборудование для экспериментов в рамках проектов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Коррекция» и других.

На освободившееся место на МКС вскоре пристыкуется новый грузовик «Прогресс МС-29», старт которого с Байконура запланирован на 21 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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