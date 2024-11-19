Грузовик «Прогресс МС-27» вошел в атмосферу и упал в Тихий океан

«Прогресс МС-27» проработал полгода в составе российского сегмента МКС, доставив на станцию важные грузы и оборудование для научных экспериментов. В числе доставленных материалов — топливо, вода, азот, а также оборудование для экспериментов в рамках проектов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Коррекция» и других.

На освободившееся место на МКС вскоре пристыкуется новый грузовик «Прогресс МС-29», старт которого с Байконура запланирован на 21 ноября, передает «Радиоточка НСН».

