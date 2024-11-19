Грузовик «Прогресс МС-27» вошел в атмосферу и упал в Тихий океан
Грузовой корабль «Прогресс МС-27», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) 19 ноября, завершил свой полет. После выхода из плотных слоев атмосферы несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходной районе южной части Тихого океана, сообщает «Роскосмос».
Корабль отстыковался от модуля «Поиск» в 15:53 мск. В 19:11 его двигательная установка была включена для торможения, что привело к сходу с орбиты и разрушению корабля.
«Прогресс МС-27» проработал полгода в составе российского сегмента МКС, доставив на станцию важные грузы и оборудование для научных экспериментов. В числе доставленных материалов — топливо, вода, азот, а также оборудование для экспериментов в рамках проектов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Коррекция» и других.
На освободившееся место на МКС вскоре пристыкуется новый грузовик «Прогресс МС-29», старт которого с Байконура запланирован на 21 ноября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО уничтожают беспилотники в Калужской области
- В Омске при столкновении ВАЗа с троллейбусом пострадали два человека
- Грузовик «Прогресс МС-27» вошел в атмосферу и упал в Тихий океан
- Роскомнадзор включил в реестр более 14 тыс. страниц с аудиторией свыше 10 тыс.
- Турция готовит ответ по статусу партнера БРИКС
- В Дагестане задержали чиновника за незаконное разрешение на стройку у водопада
- РКН ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только после решения суда
- Около 70 домов в Смоленске остались без тепла из-за коммунальной аварии
- Боррель: Столкновения войск России и Европы на Украине не предвидится
- Суд продлил срок ареста фигурантам «Крокуса» на три месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru