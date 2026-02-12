С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» №5
Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и метеорологическим спутником стартовала с космодрома Байконур в ходе первого пуска в 2026 году. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Протон-М» стартовал по плану в 11.52 мск с метеоспутником «Электро-Л» №5. Планировалось, что отделение аппарата произойдет через 6 часов 37 минут 50 секунд. Далее спутник «Электро-Л» должен сам достичь геостационарной орбиты высотой 35 786 тысяч километров.
Ракета уже вывела разгонный блок с метеоспутником на околоземную орбиту.
Пуск «Протон-М» стал 430-м для ракет этого семейства и первым с марта 2023 года.
Ранее «Роскосмос» сообщил о выведении на орбиту двух спутников стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т».
