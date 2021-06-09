Рогозин захотел поговорить с администрацией США «по понятиям»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что хочет договориться с новой администрацией США «по понятиям». Об этом он рассказал в эфире прогосударственного YouTube-канала «Соловьев Live».
Рогозин также поставил ультиматум правительству США. Он подчеркнул, что либо Россия и США вместе сотрудничают на Международной космической станции, либо страна получает «конкретный ответ».
Как заявил Рогозин, он планирует встретиться с главой NASA Биллом Нельсоном на конференции GLEX в Санкт-Петербурге. Глава Роскосмоса собирается заострить все вопросы и «расставить все точки над i».
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