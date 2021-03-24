«Ручки шаловливые». Названа возможная причина ЧП под Калугой
Заслуженный пилот России в эфире НСН рассказал, какие ошибки могли привести к нештатному срабатыванию катапульты у бомбардировщика.
На аэродроме под Калугой трое военных погибли при ошибочном срабатывании катапульты после запуска двигателей бомбардировщика Ту-22М3, когда он еще находился на земле. На борту самолета находилось четыре человека. Выжить удалось только одному из них, среди погибших — командир полка.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что к непоправимым последствиям привел человеческий фактор.
«Залезли полковники, а ручки шаловливые. Что-то до них было нажато, а автоматы защиты были отключены. Начали подготовку и не проверили рычаги, подали питание, и тут же сработала катапульта. Вероятно, что они и не пристегнуты были еще. Надо понимать, что сидели не те, кто каждый день летает. У всяких пилотов бывают ошибки, но за эту ошибку заплатили своими жизнями, еще и невинный человек погиб», - отметил он.
Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН возложил ответственность за ЧП под Калугой на Минобороны и обвинил военное ведомство в беспечности.
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