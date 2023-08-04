RT проведет прямой эфир, посвященный запуску межпланетной станции «Луна-25»
Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» 11 августа впервые отправится на Южный полюс Луны в поисках воды, прямую трансляцию запуска с космодрома Восточный покажет RT.
Кроме того, совместно с Роскосмосом телеканал проведет специальный прямой эфир, в ходе которого разработчики «Луны-25» расскажут об устройстве станции и миссии лунной программы — построении обитаемой базы на естественном спутнике Земли.
Также в студию пригласят действующих космонавтов Олега Артемьева и Олега Блинова, которые расскажут о подготовке космических полетов и правилах выживания на лунной базе.
Прямой эфир RT начнется 11 августа в 01:00 мск. Трансляция будет доступна на сайте канала, в сообществе в соцсети «ВКонтакте» и на ресурсах Роскосмоса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru