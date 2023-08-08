RT и Роскосмос показали, как могут выглядеть квартиры на Луне

В ролике семья узнает от искусственного интеллекта о преимуществах жизни в квартире на естественном спутнике Земли. Героям видео рассказывают о «современных планировках, море изобилия в пешей доступности, привычной атмосфере уюта», идеальном микроклимате в течение года «и никаких темных сторон».

«А наши виды — просто космос. ЖК "Луна-парк". С новосельем и с новолунием», — говорится в проморолике.

Автоматическая станция «Луна-25» 11 августа впервые в новейшей истории отправится на Южный полюс спутника планеты в поисках воды. В рамках спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию пуска, который состоится на космодроме Восточный, и проведет специальный прямой эфир.

