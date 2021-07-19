«Ростех» обнародовал видео с контурами нового истребителя

Также был опубликован видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, а также показаны контуры самой машины.

В видео истребитель летит в небе в тот момент, когда потенциальные заказчики по всему миру начинают получать сообщения и звонки с информацией о скором прибытии новинки на «МАКС-2021».

Ранее «Ростех» показал фотографию нового перспективного истребителя. Самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость.

