«Ростех» обнародовал видео с контурами нового истребителя
Российская госкорпорация «Ростех» сообщила, что разработкой нового отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения, который будет представлен на авиасалоне «МАКС-2021», займется компания Sukhoi.
Также был опубликован видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, а также показаны контуры самой машины.
В видео истребитель летит в небе в тот момент, когда потенциальные заказчики по всему миру начинают получать сообщения и звонки с информацией о скором прибытии новинки на «МАКС-2021».
Ранее «Ростех» показал фотографию нового перспективного истребителя. Самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru