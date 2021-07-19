«Ростех» обнародовал видео с контурами нового истребителя

Российская госкорпорация «Ростех» сообщила, что разработкой нового отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения, который будет представлен на авиасалоне «МАКС-2021», займется компания Sukhoi.

Ростех показал новую разработку истребителя

Также был опубликован видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, а также показаны контуры самой машины.

В видео истребитель летит в небе в тот момент, когда потенциальные заказчики по всему миру начинают получать сообщения и звонки с информацией о скором прибытии новинки на «МАКС-2021».

Ранее «Ростех» показал фотографию нового перспективного истребителя. Самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость.

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ФОТО: Ростех / facebook.com/RostecRussia
ТЕГИ:СамолетыИстребителиРостех
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