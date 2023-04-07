В России создают противоспутниковые комплексы на основе МиГ-31 и Ил-76

В частности, в РФ разрабатывают комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе МиГ-31Д и боевую лазерную систему А60 «Сокол-Эшелон» на базе Ил-76. Также в стране работают над лазерной системой «Пересвет», пишет RT.

Последний раз о работах по созданию противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования официально сообщалось в 2009 году, отмечает «Свободная пресса».

