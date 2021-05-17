Россиянка Анна Кикина полетит на МКС в 2022 году
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердили, что единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2022 года, сообщают РИА Новости.
В состав 68-й экспедиции на МКС помимо Кикиной вошли также Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
Роскосмос в последний раз отобрал женщину в отряд космонавтов в 2012 году. Ей и стала Анна Кикина. В рамках нового набора, который длился с 2018 года, ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов.
В середине мая Роскосмос сообщил, что российская актриса Юлия Пересильд отобрана для съемок фильма «Вызов», которые пройдут на МКС. В космос также должен полететь режиссер Клим Шипенко. В составе дублирующего экипажа - Алена Мордовина и Алексей Дудин.
На сайте Центре подготовки космонавтов Пересильд и Шипенко значатся в составе экипажа МКС, который находится «на подготовке».
К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015), напоминают РИА Новости.
В конце 2020 года стало известно, что предприятие Главкосмос, которое входит в госкорпорацию Роскосмос, выпустило комикс про женщину-космонавта. В описании к комиксу под названием «Let's go to the space» говорится, что речь идет о сильной и независимой, но хрупкой женственной героине и ее фантастических приключениях.
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