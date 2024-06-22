NASA отложило возвращение корабля Starliner

Ранее планировалось, что Starliner будет возвращен 26 июня.

«Руководство NASA и Boeing корректируют возвращение... корабля Starliner... с астронавтами агентства Бутчем Уилмором и Суни Уильямс», — говорится в сообщении.

Как отметили в космическом агентстве, отсрочка не будет мешать запланированным выходам в открытый космос и даст службам на Земле дополнительное время для анализа сведений о работе двигательной установки корабля.

