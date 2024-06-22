NASA отложило возвращение корабля Starliner
NASA и компания Boeing вновь изменили сроки возвращения с Международной космической станции на землю космического корабля Starliner, новая дата пока не называется. Об этом сообщается в блоге миссии.
Ранее планировалось, что Starliner будет возвращен 26 июня.
«Руководство NASA и Boeing корректируют возвращение... корабля Starliner... с астронавтами агентства Бутчем Уилмором и Суни Уильямс», — говорится в сообщении.
Как отметили в космическом агентстве, отсрочка не будет мешать запланированным выходам в открытый космос и даст службам на Земле дополнительное время для анализа сведений о работе двигательной установки корабля.
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