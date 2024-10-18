Россияне смогут увидеть метеорный поток Ориониды в ночь на 21 октября
Метеорный поток Ориониды, активность которого увеличится до максимума в ночь на 21 октября, может давать до 15 вспышек в небе (метеоров) в час, сообщила пресс-служба Московского планетария.
Отмечается, что метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях. Самое подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах – с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом. Чтобы отыскать на небе звездопад, необходимо будет смотреть на юго-восточный горизонт.
Астрономы отметили, что правее и выше Ориона будет ярко сиять Юпитер.
Ориониды относятся к ежегодным осенним потокам средней силы. Этот звездопад характеризуется достаточно быстрыми метеорами белого цвета, которые оставляют следы-треки. Иногда среди них попадаются сине-зеленые, красные, желтые и оранжевые метеоры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru