Россияне смогут увидеть метеорный поток Ориониды в ночь на 21 октября

Метеорный поток Ориониды, активность которого увеличится до максимума в ночь на 21 октября, может давать до 15 вспышек в небе (метеоров) в час, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Отмечается, что метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях. Самое подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах – с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом. Чтобы отыскать на небе звездопад, необходимо будет смотреть на юго-восточный горизонт.