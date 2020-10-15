Россияне нашли на МКС возможное место утечки воздуха

Российские участники экспедиции на Международной космической станции нашли предполагаемое место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». Об этом космонавт Анатолий Иванишин доложил Центру управления полетами в подмосковном Королёве.

В ЦУПе предложили космонавтам загерметизировать это место скотчем. Российский экипаж должен передать на землю фото и видео данной области отсека, передает RT.

Незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре прошлого года. В августе-сентябре нынешнего экипаж два раза закрывал переходные люки в модулях станции для проверки их герметичность.

В итоге область утечки удалось локализовать на ограниченной площади. ЦУП поставил задачу ликвидировать негерметичность до середины октября, отмечают «Известия».

Ранее сегодня стало известно о ещё одной неприятной ситуации в российском модуле МКС. Там отказала система получения кислорода «Электрон-ВМ». В ремонте задействованы все шесть космонавтов и астронавтов, которые сейчас работают на орбите.

Впрочем, эта поломка не представляет опасности для экипажа, заявил URA.RU летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко. По его словам, данная система периодически дает сбой, однако неисправность легко устраняется.

