Россия запустила проект первой со времен СССР миссии на Венеру
Подготовка к первой со времен СССР миссии на Венеру началась в России, передает ТАСС.
По словам научного руководителя Института космических исследований Российской академии наук (РАН), академика РАН Льва Зеленого, решение о старте венерианской программы было принято на совещании руководства академии и Роскосмоса.
Ученый добавил, что основные этапы предстоящей миссии станут известны во время проектирования. При этом первым шагом станет правка автоматической межпланетной станции «Венера-Д», отмечает РЕН ТВ.
По оценкам Зеленого, на проектирование космической станции уйдет около двух лет.
Академик выразил надежду, что первый аппарат улетит к Венере в 2029 году, отмечает RT.
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