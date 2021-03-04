Россия запустила проект первой со времен СССР миссии на Венеру

По словам научного руководителя Института космических исследований Российской академии наук (РАН), академика РАН Льва Зеленого, решение о старте венерианской программы было принято на совещании руководства академии и Роскосмоса.

Ученый добавил, что основные этапы предстоящей миссии станут известны во время проектирования. При этом первым шагом станет правка автоматической межпланетной станции «Венера-Д», отмечает РЕН ТВ.

По оценкам Зеленого, на проектирование космической станции уйдет около двух лет.

Академик выразил надежду, что первый аппарат улетит к Венере в 2029 году, отмечает RT.



