РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере

Совет по космосу РАН намерен создать междисциплинарную комиссию «Астрофосфин» под эгидой Астробиологического Совета при президиуме РАН для поиска жизни на Венере.

Как сообщает «Интерфакс», специалисты должны будут изучить планету на предмет наличия на ней фосфина как потенциального биомаркера.