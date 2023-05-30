Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников
Россия впервые в истории отечественной космонавтики развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников. Речь идёт о системы «Электро» в составе трех аппаратов, информирует «Роскосмос» на своём официальном сайте.
Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 4 создан предприятиями государственной корпорации. Он приступил к выполнению целевых задач после завершения космических испытаний.
Сейчас в космосе функционируют спутники «Электро-Л» № 2, «Электро-Л» № 3 и «Электро-Л» № 4. Последний аппарат был выведен на орбиту 5 февраля 2023 года. Как пояснили в «Роскосмосе», особенности данных аппаратов дают возможность проводить космическую съемку поверхности планеты с геостационарной орбиты с частотой до 15 минут.
Высококачественные снимки в видимом и инфракрасном спектрах передаются на Землю в круглосуточном режиме. Они позволяют отслеживать изменения климата, анализировать состояния акваторий морей и океанов. Благодаря работе орбитальной группировке повышается оперативность и точность прогнозов погоды, выдаются предупреждения о чрезвычайных ситуациях.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что к 2035 году в России появится сотово-спутниковая сеть связи, посредством которой можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны, включая Заполярье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин во вторник пообщается с предпринимателями
- Песков: Россия на саммите БРИКС будет представлена на должном уровне
- Песков: Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим
- Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Бурунди
- СМИ: В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить сирот за границу
- Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью
- Мэр Тбилиси объяснил нежелание Грузии действовать в интересах Евросоюза
- В Госдуме подтвердили приглушение сигнала GPS в Москве
- Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 западных истребителей
- Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru