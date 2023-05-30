Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников

Сейчас в космосе функционируют спутники «Электро-Л» № 2, «Электро-Л» № 3 и «Электро-Л» № 4. Последний аппарат был выведен на орбиту 5 февраля 2023 года. Как пояснили в «Роскосмосе», особенности данных аппаратов дают возможность проводить космическую съемку поверхности планеты с геостационарной орбиты с частотой до 15 минут.

Высококачественные снимки в видимом и инфракрасном спектрах передаются на Землю в круглосуточном режиме. Они позволяют отслеживать изменения климата, анализировать состояния акваторий морей и океанов. Благодаря работе орбитальной группировке повышается оперативность и точность прогнозов погоды, выдаются предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что к 2035 году в России появится сотово-спутниковая сеть связи, посредством которой можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны, включая Заполярье.

