Источник: Новый российский спутник будет проводить разведку объектов ВСУ

Космический аппарат был выведен на орбиту в минувшую субботу, пишет Газета.ру.

«В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки», — поделился собеседник агентства.

Аппарат способен снимать военные объекты в диапазоне с разрешением в один метр. Кроме того, спутник позволит наблюдать за сосредоточением сил противника, переброской техники, фортификационными объектами независимо от времени суток и погоды, отмечает Ura.ru.

