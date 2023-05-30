Источник: Новый российский спутник будет проводить разведку объектов ВСУ
Российский радиолокационный спутник «Космос-2569» («Кондор-ФКА») будет использоваться для разведки украинских военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Космический аппарат был выведен на орбиту в минувшую субботу, пишет Газета.ру.
«В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки», — поделился собеседник агентства.
Аппарат способен снимать военные объекты в диапазоне с разрешением в один метр. Кроме того, спутник позволит наблюдать за сосредоточением сил противника, переброской техники, фортификационными объектами независимо от времени суток и погоды, отмечает Ura.ru.
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