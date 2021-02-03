Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Полеты начнутся с 15 февраля. Планируется по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре - между Москвой и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.