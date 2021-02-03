Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Полеты начнутся с 15 февраля. Планируется по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре - между Москвой и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Россия восстановила международные авиаперевозки еще из двух городов

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:АвиаперелетыАзербайджанАрмения
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