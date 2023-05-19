Россия возьмет на себя 15% затрат на ликвидацию МКС

По словам представителей корпорации, на Россию приходится порядка 15% от массы всей станции — этим и обусловлена доля затрат России.

Также в «Роскосмосе» отметили, что распределение ответственности за уничтожение МКС — один из важнейших вопросов, обсуждающихся участниками программы.

Ранее NASA сообщило, что продление эксплуатации Международной космической станции после 2024 года поддержали все страны-участницы программы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

