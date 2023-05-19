Россия возьмет на себя 15% затрат на ликвидацию МКС

Россия возьмет на себя порядка 15% от суммарных расходов на сведение с околоземной орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года

По словам представителей корпорации, на Россию приходится порядка 15% от массы всей станции — этим и обусловлена доля затрат России.

Также в «Роскосмосе» отметили, что распределение ответственности за уничтожение МКС — один из важнейших вопросов, обсуждающихся участниками программы.

Ранее NASA сообщило, что продление эксплуатации Международной космической станции после 2024 года поддержали все страны-участницы программы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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