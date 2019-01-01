Россия в закрытом режиме провела переговоры с Нидерландами по Boeing в Донбассе

Россия провела с Нидерландами закрытые консультации по поводу упавшего над Донбассом малайзийского Boeing 777. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости»

«Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характера этого процесса», — цитирует представителя дипведомства Ura.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте напомнил о годовщине авиатрагедии над Донбассом, отметилат RT. Трамп подтвердил готовность поддерживать голландские власти в привлечении виновных к ответственности.

Напомним, бывший солдат-срочник 53-й зенитно-ракетной бригады, расположенной в Курске, опроверг информацию из соцсети, использованную Совместной следственной группой при голландской прокуратуре (JIT) для доказательства того, что самолет Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе был сбил ЗРК «Бук».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН он опроверг свою причастность к крушению пассажирского «Боинга» на востоке Украины.

