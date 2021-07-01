На Украине испугались новых российских ракет

«Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», — сказал он. Эксперт отметил, что противодействовать такому вооружению могут только ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, среди которых Израиль и США. Жданов отметил, что другие страны не имеют защиты от этого российского оружия.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новые уникальные современные системы вооружений в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство в России.

Как уточнил глава государства, речь идёт о новейшей межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковой ракете корабельного базирования «Циркон», зенитной системы С-500 «Прометей», а также других боевых комплексах.

