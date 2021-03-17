Россия отправит космическую станцию на Луну впервые за 45 лет

Россия планирует осенью 2021 года отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25». Российский космический аппарат окажется на поверхности естественного спутника Земли впервые за 45 лет, сообщает РЕН ТВ.

Россия и КНР подписали меморандум о создании лунной станции

Новую автоматическую станцию продемонстрировали в среду в «Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина». Космическому аппарату предстоит пройти атмосферные испытания, в ходе которых исследователи оценят способность «Луны-25» выдерживать сильные перепады температуры.

Разработчики автоматической станции рассчитывают, что аппарат сможет совершить первую в мире посадку в приполярную область Луны со сложным рельефом и плохой видимостью.

Предыдущая лунная станция «Луна-24» была отправлена на спутник планеты в августе 1976 года. По итогам этого полета впервые было получено доказательство наличия воды на Луне.

Ранее Россия и Китай подписали меморандум о создании международной исследовательской станции на Луне, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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