Россия отправит космическую станцию на Луну впервые за 45 лет

Новую автоматическую станцию продемонстрировали в среду в «Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина». Космическому аппарату предстоит пройти атмосферные испытания, в ходе которых исследователи оценят способность «Луны-25» выдерживать сильные перепады температуры.

Разработчики автоматической станции рассчитывают, что аппарат сможет совершить первую в мире посадку в приполярную область Луны со сложным рельефом и плохой видимостью.

Предыдущая лунная станция «Луна-24» была отправлена на спутник планеты в августе 1976 года. По итогам этого полета впервые было получено доказательство наличия воды на Луне.

Ранее Россия и Китай подписали меморандум о создании международной исследовательской станции на Луне, напоминает РИА ФАН.

