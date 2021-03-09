Россия и КНР подписали меморандум о создании лунной станции

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств РФ и КНР меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщает пресс-служба российского ведомства.

В сообщении говорится, что космические ведомства двух стран «будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров».

МНЛС, состоящая из комплекса экспериментально-исследовательских средств на поверхности и/или на орбите спутника Земли, будет предназначена для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ.

В частности, речь идёт об исследовании и использовании Луны, лунных наблюдениях, исследовательских экспериментах и проверке технологий, как в беспилотном режиме, так и, в перспективе, с присутствием человека на Луне.

Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команду для полёта на Луну, сообщает телеканал «360». По его словам, ему нужно восемь человек со всего мира. Как уточняет Ura.ru, набор в команду начат 3 марта.

