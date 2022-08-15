Россия отозвала у заводов Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов «Ми»
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что всем государствам, которые заявили о передаче отечественной продукции военного назначения киевскому режиму, были направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий, сообщает РИА Новости.
По его словам, за сотрудничество с Украиной у ряда компаний в Болгарии и Чехии были отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми».
Он также добавил, что были приостановлены поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники производства России и СССР, которая находится в недружественных странах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы России уничтожили два вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины, которые находились на вертолётной площадке в Николаевской области, сообщает RT.
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