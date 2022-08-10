Филиппины подтвердили отказ от покупки 16 российских Ми-17
Министерство национальной обороны Филиппин подтвердило, что разрывает соглашение о приобретении 16 российских вертолетов Ми-17. Контракт, подписанный с компанией «Совтехноэкспорт», будет расторгнут, заявил официальный представитель ведомства.
Российские Ми-17 Манила предполагала закупить для военно-воздушных сил страны. Власти Филиппин намерены решить все возникающие вопросы в связи с разрывом контракта по дипломатическим каналам. В Минобороны объяснили такое решение «сменой приоритетов» в связи с серьёзными изменениями в мировой политике.
Как отмечают филиппинские СМИ, сделку пришлось отменить из-за опасений возможных санкций со стороны США. Цена контракта составляла около 230 миллионов долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru