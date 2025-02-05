Россия может увеличить производство самолетов Ил-76

По его словам, в грузоперевозках это одна из лучших машин в мире.

Министр также рассказал, что сейчас в правительстве обсуждается возможность расширения производственных мощностей по Ил-76. Алиханов подчеркнул, что самолет превосходит всех международных конкурентов с точки зрения летно-технических характеристик.

«А с точки зрения цены еще и дешевле», - добавил министр.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 начнутся в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

