Россия может увеличить производство самолетов Ил-76
России поступают заказы из-за рубежа на поставку самолетов Ил-76, но Москва вынуждена приостановить экспорт лайнера в пользу российского Минобороны, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в грузоперевозках это одна из лучших машин в мире.
Министр также рассказал, что сейчас в правительстве обсуждается возможность расширения производственных мощностей по Ил-76. Алиханов подчеркнул, что самолет превосходит всех международных конкурентов с точки зрения летно-технических характеристик.
«А с точки зрения цены еще и дешевле», - добавил министр.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 начнутся в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Т-банк приобрел здание Центрального телеграфа
- Президент Аргентины Милей распорядился о выходе страны из ВОЗ
- Создатель «Назад в будущее» послал «к черту» требующих продолжения фанатов
- Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии
- Teliodora откроет серию февральских концертов «Джаза на воде»
- MTV перевыпустит акустический концерт Эрика Клэптона «Unplugged»
- Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов
- Депутат Тумусов: Запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок
- Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию
- В Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru