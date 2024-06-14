В Европе отказались сотрудничать с КНР по Луне из-за России

Европейское космическое агентство (ЕКА) не станет присоединяться к китайской лунной программе из-за присутствия там России. Об этом заявил администратор по международным связям ЕКА Карл Бергквист в интервью изданию SpaceNews.

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По его словам, сейчас космическое сотрудничество с Россией находится под эмбарго.

А директор Центра азиатских исследований Французского института международных отношений Марк Жюльен пояснил изданию, что Вашингтоном и Китаем в настоящее время существует конкуренция в привлечении международных партнеров в собственные лунные программы.

Ранее правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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