В Европе отказались сотрудничать с КНР по Луне из-за России

По его словам, сейчас космическое сотрудничество с Россией находится под эмбарго.

А директор Центра азиатских исследований Французского института международных отношений Марк Жюльен пояснил изданию, что Вашингтоном и Китаем в настоящее время существует конкуренция в привлечении международных партнеров в собственные лунные программы.

Ранее правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

