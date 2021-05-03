Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в изучении космоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что меморандум откроет дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества между странами в области освоения космоса. «Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран», — добавил Рогозин.

Министр транспорта и телекоммуникаций Бахрейна Камаль бен Ахмед Мухаммед заявил, что в меморандуме прописаны представляющие взаимный интерес направления деятельности. Власти Бахрейна отметили, что страна стремится к развитию взаимоотношений с космическими агентствами всего мира.

