Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в изучении космоса
Роскосмос и Национальное агентство космических наук Королевства Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщили в Роскосмосе.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что меморандум откроет дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества между странами в области освоения космоса. «Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран», — добавил Рогозин.
Министр транспорта и телекоммуникаций Бахрейна Камаль бен Ахмед Мухаммед заявил, что в меморандуме прописаны представляющие взаимный интерес направления деятельности. Власти Бахрейна отметили, что страна стремится к развитию взаимоотношений с космическими агентствами всего мира.
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