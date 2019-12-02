Россию нашла способ защититься от крылатых ракет
Россия планирует создать сплошное радиолокационное поле вдоль границ государства, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны. Поле будет отслеживать пуски крылатых ракет, а также фиксировать подъем в воздух боевой авиации и другие воздушные цели.
Как уточняет РЕН ТВ, станция будет создана по аналогии с системой предупреждения о ракетном нападении. Также известно, что в состав разработки войдут загоризонтные станции типа «Контейнер».
Как отмечает «Свободная пресса», первая из них уже заступила на дежурство в воскресенье в Мордовии. В министерстве отметили, что новая станция сможет отслеживать массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет, а также старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в две тысячи километров от южных и западных границ России.
Как сообщает Москва 24, на сегодняшний день в стране создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении.
Ранее на Украине успешно испытали крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Как сообщило украинское издание Defense express, снаряд впервые преодолел расстояние в 250 км. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН подтвердил, что при определенных условиях «Нептун» может быть опасен, но у Украины пока нет возможности полноценно применять потенциал этой ракеты.
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