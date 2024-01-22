Российскую орбитальную станцию оснастят суперкомпьютером
Новую Российскую орбитальную станцию (РОС) оснастят суперкомпьютером, сообщают «Известия» со ссылкой на главного конструктора проекта РОС Владимира Кожевникова.
По его словам, он нужен для взаимодействия с группировками спутников. Он будет получать с них данные, обрабатывать на борту и передавать на Землю. Это повысит эффективность орбитальных группировок. Также суперкомпьютер сможет предоставлять свои избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый сегмент космической станции «РОС» выведут на орбиту в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru