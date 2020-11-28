Российский Су-27 совершил перехват самолета США над Черным морем

Российские военные подняли в небо Су-27 для перехвата американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости.

О том, что над нейтральными водами Черного моря обнаружена воздушная цель, которая приближалась к границе РФ, проинформировали в Национальном центре управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», - говорится в официальном сообщении.