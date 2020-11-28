Российский Су-27 совершил перехват самолета США над Черным морем
Российские военные подняли в небо Су-27 для перехвата американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости.
О том, что над нейтральными водами Черного моря обнаружена воздушная цель, которая приближалась к границе РФ, проинформировали в Национальном центре управления обороной.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», - говорится в официальном сообщении.
При появлении Су-27 самолет ВВС США изменил курс и отклонился от российской границы. Известно, что российский военный самолет вернулся на базу.
«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — отметили в заключили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что полет отечественного истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
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