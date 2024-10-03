Российский спутник связи «Экспресс-РВ» намерены запустить в 2026 году
Запуск первого спутника связи «Экспресс-РВ» на высокоэллиптическую орбиту планируется произвести в 2026 году, заявил гендиректор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин.
По его словам, в ближайшие годы группировка спутников на высоком эллипсе будет оказывать полноценную услугу. Волин отметил, что строительство спутников идет достаточно активно.
Ранее сообщалось, что запуски четырех «Экспрессов-РВ» планируются в 2024-2025 годах.
Ожидается, что оператор спутников связи и вещания «Экспресс-РВ» будет определен после того, как их запустят на орбиту. «Роскосмос» отмечал, что спутники войдут в многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера», передает «Радиоточка НСН».
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