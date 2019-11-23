Российский спутник сошел с орбиты и сгорел

Российский спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» потерпел катастрофу. Аппарат сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы. Инцидент произошел 22 ноября, согласно данным портала мониторинга орбитальных спутников SATFLARE.

Авария «Космос-2422» зафиксирована в ночь с 22 на 23 ноября.

Группировка спутников «Око» (УС-КС), в которую входил «Космос-2422», с 2009 года замещается новыми аппаратами серии «Тундра», отмечает ИА REGNUM. Спутник Минобороны России «Космос-2422» был поднят на орбиту 21 июля 1996 года.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН назвал одну возможных причин катастрофы военного спутника «Канопус-СТ», который не смог выйти на орбиту и был потерян.

