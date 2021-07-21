Российский модуль «Наука» запустили к МКС

Ракета-носитель «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука» отправилась к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска доступна на YouTube-канале Роскосмоса.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 17:58 по московскому времени, отмечает телеканал «360». Через восемь суток модуль выйдет в зону стыковки с МКС. Планируется, что стыковка произойдет 29 июля в 16:26 по Москве.

Изначально запуск «Науки» был запланирован на 15 июля. Однако позже его отложили на неделю, и модуль вернули в монтажно-испытательный корпус после накатки на него головного обтекателя. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на источник, при сборке специалисты забыли закрыть экранно-вакуумной теплоизоляцией звездные датчики, для устранения проблемы пришлось снять обтекатель.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента МКС, разработанный для расширения его функциональных возможностей. Изначально запуск модуля был назначен на 2007 год, однако ежегодно его откладывали, так как не успели завершить изготовление «Науки». В модуле есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов, шлюзовая камера для выноса станции научного оборудования, дистанционный манипулятор ERA.

