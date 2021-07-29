Российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию вёл подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).
Модуль пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» в автоматическом режиме, но под контролем специалистов ЦУП и российских космонавтов.
Отмечается, что МКС получила новый новый российский модуль впервые за 11 лет.
Ранее от станции успешно отстыковался российский модуль «Пирс», проработавший порядка 20 лет, сообщает РИА ФАН. Его затопили на «Кладбище космических кораблей» в Тихом океане.
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