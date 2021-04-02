Российский космонавт замазал герметиком место утечки воздуха на МКС
2 апреля 202123:35
Российский космонавт Сергей Рыжиков замазал герметиком место, через которое утекает воздух в модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист Центра управления полетами (ЦУП) передал Рыжикову, что герметик крайне быстро застывает, поэтому после первого нанесения надо произвести второй. Трансляцию переговоров ведет NASA.
Рыжиков герметизирует область между трубопроводов и сварными швами в промежуточной камере российского отсека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru