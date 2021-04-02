Российский космонавт замазал герметиком место утечки воздуха на МКС

Противоречивый прогноз по ситуации с коронавирусом от вице-премьера Голиковой РФПИ: до июня можно провакцинировать всех желающих россиян К середине года России будет достаточно вакцины, чтобы привить 80 миллионов человек Хватит ли желающих?