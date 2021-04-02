Российский космонавт замазал герметиком место утечки воздуха на МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков замазал герметиком место, через которое утекает воздух в модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

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Специалист Центра управления полетами (ЦУП) передал Рыжикову, что герметик крайне быстро застывает, поэтому после первого нанесения надо произвести второй. Трансляцию переговоров ведет NASA.

Рыжиков герметизирует область между трубопроводов и сварными швами в промежуточной камере российского отсека.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтыУтечкаМКС
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