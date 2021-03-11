Их «бабут» работает так себе. Рогозин о пилотируемых пусках США
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал покупку Соединенными Штатами места на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на МКС.
«"Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра», - написал Рогозин в Facebook.
Американская компания Axiom Space купила у «Роскосмоса» места для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз МС-18». Планируется, что новый экипаж отправится на МКС 9 апреля. В космос полетят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
НАСА сообщило, что «Союзу МС-18» предстоит лететь к Международной космической станции на две минуты дольше, чем его предшественнику-рекордсмену – 3 часа 5 минут.
Между тем, компания «Главкосмос» сообщила, что Россия будет готова осуществить запуск первых космических туристов в 2022—2023 году в кораблях «Союз МС», передает Ura.ru.
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