Их «бабут» работает так себе. Рогозин о пилотируемых пусках США

Американская компания Axiom Space купила у «Роскосмоса» места для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз МС-18». Планируется, что новый экипаж отправится на МКС 9 апреля. В космос полетят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

НАСА сообщило, что «Союзу МС-18» предстоит лететь к Международной космической станции на две минуты дольше, чем его предшественнику-рекордсмену – 3 часа 5 минут.

Между тем, компания «Главкосмос» сообщила, что Россия будет готова осуществить запуск первых космических туристов в 2022—2023 году в кораблях «Союз МС», передает Ura.ru.

